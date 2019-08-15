Связующий сборной Сербии Йовович продолжит карьеру в «Урале»

ВК «Урал» (Уфа) подписал контракт со связующим сборной Сербии Николой Йововичем. В прошлом сезоне 27-летний волейболист выступал в турецком клубе «Зираатбанк». Соглашение рассчитано на один год, сообщает официальный сайт «Урала».

27-летний Йовович также выступал за сербскую «Войводину» (2007 — 2011), немецкий «Фридрихсхафен» (2011 — 2014), итальянскую «Монцу» (2014 — 2017), а также за турецкие клубы «Аркас» (2017/18).

В составе сборной Сербии связующий выступает с 2013 года.