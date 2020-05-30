Связующий сборной Хорватии стал игроком «Факела»

Состав «Факела» пополнил 30-летний связующий сборной Хорватии Тимофей Жуковский. В прошлом сезоне он выступал за итальянскую «Перуджу», сообщает Twitter суперлиги.

From @SIRVolleyPG to @fakelvolley ?



Связующий сборной Хорватии Тимофей Жуковский — новичок клуба из Нового Уренгоя ??? pic.twitter.com/4uk9mzXAb1 — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) May 30, 2020

В национальной сборной Хорватии Тимофей Жуковский дебютировал в 15 лет, и это рекорд. На протяжении последних шести лет он является капитаном сборной Хорватии. А в 2018 году помог выиграть своей команде Серебряную европейскую лигу.