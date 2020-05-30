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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Связующий сборной Хорватии стал игроком «Факела»

11:41
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Состав «Факела» пополнил 30-летний связующий сборной Хорватии Тимофей Жуковский. В прошлом сезоне он выступал за итальянскую «Перуджу», сообщает Twitter суперлиги.

В национальной сборной Хорватии Тимофей Жуковский дебютировал в 15 лет, и это рекорд. На протяжении последних шести лет он является капитаном сборной Хорватии. А в 2018 году помог выиграть своей команде Серебряную европейскую лигу.

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