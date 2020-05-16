Связующий Гафаров пополнил состав «Динамо-ЛО»

?#атомныйпарень — МАРАТ ГАФАРОВ ?



Самое время хорошенько поприветствовать нового связующего!Просим любить и жаловать — капитан команды, выигравшей Вышку «А» в прошлом сезоне.

Верим, что у тебя с нами все получится,Марат. А у нас — с тобой ?В общем, добро пожаловать в банду! pic.twitter.com/fpdWwqIaiW