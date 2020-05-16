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Связующий Гафаров пополнил состав «Динамо-ЛО»

10:31

Связующий Марат Гафаров стал игроком «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.

Гафаров выступления на профессиональном уровне начал в первой лиге за «Динамо-Виктория». Обладатель серебряных медалей Кубка молодежной лиги, бронзовый и серебряный призер чемпионата молодежной лиги.

На правах аренды, оставаясь игроком московского «Динамо», выступал за «Подмосковье» из Одинцово, «Трансгаз-Ставрополь». В команде из Ставропольского края задержался на три года — на второй сезон став капитаном, в третьем Гафаров помог своему коллективу завоевать золотые медали высшей лиги «А».

Дополнительная информация:

http://vc-dynamo.ru/news/news_3050.html

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