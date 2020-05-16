Связующий Гафаров пополнил состав «Динамо-ЛО»
Связующий Марат Гафаров стал игроком «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба.
Гафаров выступления на профессиональном уровне начал в первой лиге за «Динамо-Виктория». Обладатель серебряных медалей Кубка молодежной лиги, бронзовый и серебряный призер чемпионата молодежной лиги.
На правах аренды, оставаясь игроком московского «Динамо», выступал за «Подмосковье» из Одинцово, «Трансгаз-Ставрополь». В команде из Ставропольского края задержался на три года — на второй сезон став капитаном, в третьем Гафаров помог своему коллективу завоевать золотые медали высшей лиги «А».
?#атомныйпарень — МАРАТ ГАФАРОВ ?— ВК «ДИНАМО-ЛО» (@dynamolo) May 16, 2020
Самое время хорошенько поприветствовать нового связующего!Просим любить и жаловать — капитан команды, выигравшей Вышку «А» в прошлом сезоне.
Верим, что у тебя с нами все получится,Марат. А у нас — с тобой ?В общем, добро пожаловать в банду! pic.twitter.com/fpdWwqIaiW
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