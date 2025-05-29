Связующий Бутько покинул «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» на официально сайте объявил об уходе из клуба связующего Александра Бутько.

«Буба, спасибо за сезон, удачи в будущем!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

39-летний Бутько перешел в «Зенит» перед сезоном-2024/25. За команду он сыграл в 15 матчах.

Ранее связующий играл за «Урал», казанский «Зенит», «Кузбасс», новосибирский «Локомотив», «Искру», «Луч» и московское «Динамо».

Санкт-петербургский «Зенит» в финальной серии плей-офф суперлиги сезона-2024/25 проирал казанскому «Зениту» (0-3).