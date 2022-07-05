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5 июля, 23:33

Суд в Москве арестовал бывшего волейболиста казанского «Зенита» за крупный грабеж

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший волейболист клуба «Зенит-Казань» Александр Хрипун арестован в Москве по делу об особо крупном грабеже, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Хрипуна меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

По статье УК «грабеж в особо крупном размере» спортсмену может грозить срок от шести до 12 лет. При этом Хрипун в 2018 году был осужден на полтора года условного лишения свободы за два эпизода вымогательства 15 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно путем шантажа неких лиц в соцсетях публикацией «позорящих» фото.

Александр Хрипун. Известному волейболисту грозит 15 лет тюрьмы за интимные снимки девушки

Источник: https://rsport.ria.ru/20220705/arest-1800552539.html
ВК Зенит (Казань)
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