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Станислав Шевченко переизбран президентом Всероссийской федерации волейбола

Ана Горшкова
Корреспондент
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12 декабря 2024 года в Сочи состоялась ХХІ Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

На мероприятии Станислава Шевченко переизбрали на пост президента ВФВ. Он был единственным кандидатом и единогласно был переизбран на новый четырехлетний срок.

В ходе мероприятия в Сочи также были подведены итоги работы федерации за отчетный период и утверждены ключевые направления развития.

54-летний Шевченко возглавляет Всероссийскую федерацию волейбола с 2010 года.

Источник: https://t.me/volleyVFV/21770
Волейбол
Станислав Шевченко
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