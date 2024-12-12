Станислав Шевченко переизбран президентом Всероссийской федерации волейбола

12 декабря 2024 года в Сочи состоялась ХХІ Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

На мероприятии Станислава Шевченко переизбрали на пост президента ВФВ. Он был единственным кандидатом и единогласно был переизбран на новый четырехлетний срок.

В ходе мероприятия в Сочи также были подведены итоги работы федерации за отчетный период и утверждены ключевые направления развития.

54-летний Шевченко возглавляет Всероссийскую федерацию волейбола с 2010 года.