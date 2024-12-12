Станислав Шевченко переизбран президентом Всероссийской федерации волейбола
12 декабря 2024 года в Сочи состоялась ХХІ Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
На мероприятии Станислава Шевченко переизбрали на пост президента ВФВ. Он был единственным кандидатом и единогласно был переизбран на новый четырехлетний срок.
В ходе мероприятия в Сочи также были подведены итоги работы федерации за отчетный период и утверждены ключевые направления развития.
54-летний Шевченко возглавляет Всероссийскую федерацию волейбола с 2010 года.
Источник: https://t.me/volleyVFV/21770
Новости