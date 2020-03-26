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Станислав Шевченко: «Большинство иностранных волейболистов покинуло Россию. В понедельник решим судьбу чемпионата»

16:22
Станислав Шевченко. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав Шевченко. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал «СЭ» ситуацию с иностранными специалистами в российском волейболе и перспективы возобновления чемпионата России.

— Мы постоянно мониторим ситуацию, — заявил Шевченко. — Пока мы не давали рекомендации иностранцам покидать страну, но большинство уже покинуло Россию.

— Это произошло по согласованию с работодателями?

— Обязательно. Мы ждем от клубов официального мнения по продолжению чемпионата России, и в понедельник выйдет официальная информация по сезону. Мы полностью опираемся на мнение клубов. (Евгений Белоусов)

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