Станислав Шевченко: «Большинство иностранных волейболистов покинуло Россию. В понедельник решим судьбу чемпионата»

Президент Всероссийской федерации волейбола, вице-президент Европейской конфедерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал «СЭ» ситуацию с иностранными специалистами в российском волейболе и перспективы возобновления чемпионата России.

— Мы постоянно мониторим ситуацию, — заявил Шевченко. — Пока мы не давали рекомендации иностранцам покидать страну, но большинство уже покинуло Россию.

— Это произошло по согласованию с работодателями?

— Обязательно. Мы ждем от клубов официального мнения по продолжению чемпионата России, и в понедельник выйдет официальная информация по сезону. Мы полностью опираемся на мнение клубов. (Евгений Белоусов)