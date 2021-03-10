Стали известны все участники плей-офф женской суперлиги
20:20
Определились все участники плей-офф женской суперлиги — Париматч.
Предварительный этап чемпионата России преодолели «Динамо-Ак Барс», московское «Динамо», калининградский «Локомотив», краснодарское «Динамо», петербургская «Ленинградка», «Уралочка-НТМК», «Липецк», саратовский «Протон», «Минчанка» и красноярский «Енисей».
Отметим, что казанское и московское «Динамо» начнут выступление в плей-офф со второго раунда.
За бортом плей-офф оказались «Тулица», нижегородская «Спарта», «Заречье-Одинцово» (15) и «Динамо-Метар» (15).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...