Стали известны все участники плей-офф женской суперлиги

Определились все участники плей-офф женской суперлиги — Париматч.

Предварительный этап чемпионата России преодолели «Динамо-Ак Барс», московское «Динамо», калининградский «Локомотив», краснодарское «Динамо», петербургская «Ленинградка», «Уралочка-НТМК», «Липецк», саратовский «Протон», «Минчанка» и красноярский «Енисей».

Отметим, что казанское и московское «Динамо» начнут выступление в плей-офф со второго раунда.

За бортом плей-офф оказались «Тулица», нижегородская «Спарта», «Заречье-Одинцово» (15) и «Динамо-Метар» (15).