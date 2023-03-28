Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Игры
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:24

Стали известны результаты первых матчей квалификации плей-офф чемпионата России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» в первом матче 1/8 финала плей-офф чемпионата России по волейболу — 3:2.

В других матчах начальной стадии плей-офф «Енисей» был сильнее «Динамо» из Ленинградской области — 3:1.

АСК победил «Кузбасс» — 3:1, а «Факел» обыграл «Урал» — 3:1.

Вторые матчи команд в квалификации пройдут 31 марта.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

Квалификационный раунд

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 2:3 (20:25, 25:23, 25:19, 18:25, 12:15)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) — 3:1 (25:23, 25:15, 21:25, 25:23)

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (24:26, 25:23, 25:15, 25:20)

АСК — «Кузбасс» — 3:1 (28:26, 25:22, 23:25, 25:21)

28 марта.

ВК Белогорье
ВК Газпром-Югра
ВК Енисей
ВК Кузбасс
ВК Урал (Уфа)
ВК Факел (Новый Уренгой)
0
Читайте также
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
МОК оставил в силе рекомендацию по запрету проведения международных соревнований в России
Трое курсантов погибли в Военной академии под Санкт-Петербургом
Мать избила и выгнала из дома двухлетнего сына в Кировской области
В ДТП под Орлом погибла детектив и эксперт российского ТВ Светлана Левина
Онколог назвал наиболее опасный возраст для рака предстательной железы
Популярное видео
Волейбол vs футбол
Тетюхин: "Я завершаю карьеру"
"Зенит" - обладатель Кубка России!
Финал Кубка России: как это было
Андрей Воронков: "Всегда будем стремиться к максимуму"
Шаманы пришли в отель сборной России
Грек после разгрома планирует болеть за Россию
Мусэрский: «Физически я полностью готов к турниру»
«Решил, что лучше не петь ни российский, ни финский гимн»
Волейболист нашей сборной объяснил, зачем соперник после игры фоткался с ним
Он впервые вышел в стартовом составе, а белорусы забомбили его подачами
«Во втором сете мы немного расслабились»
Екатерина Ефимова — о пожарах в Сибири и Евро-2019
Сборная России выиграла Лигу наций! Море эмоций!
Волейбол. Иран. Безумие!
Вадим Панков: "Мы провели отличную игру"
Вадим Панков: "Игра была равной, нам просто везло в концовках"
На сборную России на ЧМ надвигается тайфун
Чудеса произношения от диктора
Как "Зенит" праздновал чемпионство
Михайлов - лучший нападающий КМ-2015
Алексей Обмочаев: "Важен каждый матч"
Александр Бутько: "От победы всегда положительные эмоции"
Стартовал мужской турнир Кубка мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гамова — о недопуске волейболистов из России к международным соревнованиям: «Уже видим, что это сказывается отрицательно»
Новости
RSS RSS
Все новости