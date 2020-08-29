Стал известен победитель первого в сезоне волейбольного турнира в России

Калининградский «Локомотив» выиграл Кубок губернатора Калининградской области, ставший первым волейбольным турниром в России после паузы из-за пандемии коронавируса.

В первом матче 3-го тура казанское «Динамо — Ак Барс» одержало волевую победу над «Уралочкой-НТМК» — 3-2 (19:25, 20:25, 25:22, 25:19, 16:14). Для продолжения борьбы за Кубок екатеринбурженкам было желательно выигрывать в трех сетах, и они едва этого не сделали. Ведя 2-0 по сетам и уступая 10:18 в третьем, они совершили камбэк и в итоге довели дело до 22:23, но не сумели быстро завершить матч. В итоге казанки взяли три сета подряд и в нервной концовке на тай-брейке добились победы.

Перед заключительным матчем турнира «Локомотив» — сборная России турнирная таблица выглядит следующим образом.

1. Локомотив — 6 очков (2 матча). 2. Уралочка-НТМК — 4 (3). 3. Динамо — Ак Барс — 4 (3). 4. Россия — 1 (2).

Таким образом, команда из Калининграда досрочно выиграли трофей за матч до конца турнира. (Дмитрий Кузнецов)