Стал известен окончательный состав групп женской Суперлиги-2019/20

Генеральный директор "Динамо" Владимир Зиничев сообщил состав групп женской волейбольной Суперлиги в сезоне-2019/20.

– Президиум Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) 14 июня принял решение разбить клубы женского турнира на группы по итогам предварительного первенства-2018/19 по принципу "змейка", – цитирует Зиничева "РИА Новости". – Это распределение окончательное, оно было официально разослано в клубы.

Состав первой группы: "Динамо" (Москва), "Уралочка-НТМК", "Заречье-Одинцово", "Ленинградка" (Санкт-Петербург), "Минчанка" и "Протон" (Саратов).

Состав второй группы: "Локомотив" (Калининград), "Динамо" (Казань), "Динамо" (Краснодар), "Енисей" (Красноярск), "Сахалин" (Южно-Сахалинск) и "Динамо-Метар" (Челябинск).