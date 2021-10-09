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«Спарта» потерпела поражение в матче с «Уралочкой»

19:59
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«Уралочка-НТМК» на выезде обыграла «Спарту» (3:0) в матче чемпионата России по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 25:18, 25:22, 26:24. «Уралочка-НТМК» набрала четыре очка и вышла на первое место.

Чемпионат России. Женщины

2-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (18:25, 22:25, 24:26)

9 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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