«Енисей» обыграл «Спарту» в чемпионате России

В матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женщин «Енисей» на выезде обыграл «Спарту» (3:1).

Счет в партиях — 25:18, 25:19, 13:25, 26:24 в пользу красноярского клуба. «Енисей» набрал девять очков и занимает девятое место. У «Спарты» семь очков и десятая позиция.

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (18:25, 19:25, 25:13, 24:26)