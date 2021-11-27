«Енисей» обыграл «Спарту» в чемпионате России
20:41
В матче восьмого тура чемпионата России по волейболу среди женщин «Енисей» на выезде обыграл «Спарту» (3:1).
Счет в партиях — 25:18, 25:19, 13:25, 26:24 в пользу красноярского клуба. «Енисей» набрал девять очков и занимает девятое место. У «Спарты» семь очков и десятая позиция.
Чемпионат России. Женщины
8-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (18:25, 19:25, 25:13, 24:26)
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