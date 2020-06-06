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Состав женской сборной России на июльский сбор

09:48
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато вызвал 25 игроков на июльский сбор в Краснодарском крае, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Связующие: Елена Новик, Татьяна Романова, Евгения Старцева.

Диагональные: Наталия Гончарова, Татьяна Кадочкина, Дарья Малыгина.

Блокирующие: Юлия Бровкина, Екатерина Евдокимова, Екатерина Ефимова, Валерия Зайцева, Ирина Королева, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова.

Доигровщики: Ирина Воронкова, Татьяна Кошелева, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Ярослава Симоненко, Дарья Столярова, Арина Федоровцева, Яна Щербань, Татьяна Юринская.

Либеро: Дарья Пилипенко, Анна Подкопаева, Ольга Фролова.

Сбор команды пройдет с 3 по 31 июля. До прибытия в Краснодарский край волейболистки пройдут углубленное медицинское обследование в Москве с 29 июня по 2 июля. Официальных турниров в этом году у женской сборной России не планируется.

Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/news/21947/

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