Соколов покинул «Зенит» и стал игроком «Динамо»

«Динамо» подписало контракт с диагональным сборной Болгарии Цветаном Соколовым, сообщает официальный сайт клуба.

— Наш новобранец Цветан Соколов входит в топ-10 лучших диагональных в мире. Это очень сильный игрок, лидер национальной сборной Болгарии. У Соколова хорошие физические данные, он обладает мощной силовой подачей. Минувший сезон в казанском «Зените» нельзя на 100 процентов занести ему в актив, но даже в такой ситуации он показал очень высокий процент реализации атак. Мы уверены, что в следующем сезоне в «Динамо» он сможет полностью раскрыть свой потенциал и добавить мощи и стабильности на позиции диагонального игрока, — прокомментировал подписание контракта с Соколовым главный тренер «Динамо» Константин Брянский.

Минувший сезон 30-летний волейболист провел в составе казанского «Зенита». Соколов был одним из лидеров команды и помог коллективу из Татарстана завоевать Кубок России. Именно болгарский легионер стал самым результативным игроком декабрьского «Финала четырех».