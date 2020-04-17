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Сивожелез останется в «Кузбассе»

19:30
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Чемпион Европы Евгений Сивожелез подпишет новый контракт с кемеровским «Кузбассом», сообщает ТАСС. Прежний контракт 33-летнего доигровщика с кемеровским клубом истек.

Сивожелез является чемпионом Европы 2013 года, а также победителем Мировой лиги и Универсиады. С казанским «Зенитом» он стал пятикратным чемпионом России, трехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2017 года выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, летом 2019 года перешел в «Кузбасс».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8274713

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