Шляпников покинул пост главного тренера мужской сборной России

Президент ВФВ Станислав Шевченко сообщил об уходе Сергея Шляпникова с поста главного тренера мужской сборной России, сообщает официальный сайт организации. Он возглавит долгосрочную программу подготовки команды к чемпионату мира-2022. Решение было принято на заседании Президиума ВФВ.

- Всероссийская федерация волейбола предложила Сергею Константиновичу Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022, - сказал Шевченко. - Шляпников ответил согласием. Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской национальной команды России к чемпионату мира 2022.

Шляпников займется организационной работой и разработает монументальную программу развития волейбола, которая включит в себя множество аспектов подготовки, как на молодежном уровне, так и на уровне взрослых, профессиональных команд.

Президиум поручил Экспертному совету ВФВ предоставить до 1 марта список кандидатов на должность главного тренера мужской сборной команды России.

Шляпников возглавил сборную России в феврале 2017 года. Под его руководством россияне выиграли чемпионат Европы и Лигу наций.