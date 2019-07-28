Сергей Тетюхин: "Самый главный турнир в этом году – отбор на Олимпиаду"

Олимпийский чемпион-2012, а сейчас генеральный менеджер сборной России по Сергей Тетюхин, побывавший в гостях в редакции "СЭ", рассказал о том, что отбор на Олимпийские игры является самым главным турниром в этом году, а также назвал самого сложного соперника в борьбе за олимпийскую путевку. Отборочный турнир пройдет в Санкт-Петербурге 9-11 августа.



– Этот год для сборной России очень напряженный, так как за короткий промежуток времени она должна сыграть в четырех важнейших турнирах. Какой из них, на ваш взгляд, самый главный в этом году?

– Основной турнир для нас в этом году – это отбор на Олимпийские игры, – сказал Тетюхин. – Весь план подготовки был составлен таким образом, чтобы к этому турниру все подошли в оптимальной форме. Но этот год для нашей сборной действительно уникальный и очень насыщенный. Такого никогда не было, чтобы четыре турнира проходили в такой короткий промежуток времени. Но ребята в Новогорске, работают и будем надеяться, что к началу квалификации на Олимпийские игры все смогут выйти на пик.

– Кого больше всего опасаетесь в квалификации на Олимпийские игры?

– Самый опасный соперник – это сборная Ирана. Но с учетом того, что в последний месяц Куба усилилась тремя игроками очень приличного уровня, эта команда тоже считается одним из фаворитов турнира. В победе над сборной Мексикой, я надеюсь, что вопросов возникнуть не должно. Хотя я всегда опасаюсь подобных соперников. Но, я думаю, что именно с Кубой и Ираном мы будем бороться за выход на Олимпиаду. (Петр Григоренко)

Полное интервью Сергея Тетюхина – в ближайшее время в "СЭ"