Сергей Шляпников: " Волейболист уровня Камехо принес бы пользу сборной России"

Руководитель программы подготовки сборной к домашнему чемпионату мира 2022 года Сергей Шляпников считает, что российский волейболист кубинского происхождения Ореоль Камехо может принести пользу сборную России.

Ранее сообщалось, что спортсмен подал документы в Международную федерацию волейбола (ФИВБ) на смену спортивного гражданства и заявил о желании выступить на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России.

– Волейболист уровня Камехо принес бы пользу сборной России, – приводит ТАСС слова Шляпникова. – Есть дефицит на этой позиции, игрок с его данными точно бы не помешал. Сейчас вопрос находится в компетенции Международной федерации волейбол.

Камехо является игроком петербургского "Зенита". В 2018 году он получил российское гражданство. По правилам ФИВБ в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.

Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства