Самый эффективный подающий суперлиги Жигалов стал игроком «Факела»

«Факел» подписал леворукого диагонального Максима Жигалова, сообщает Twitter суперлиги.

В прошедшем сезоне Жигалов стал вторым по результативности игроком московского «Динамо» — на его счету 193 очка. При этом он стал лучшим подающим в суперлиге — 34 эйса. И это всего при 32 ошибках.

Впервые в составе главной сборной России Максим Жигалов оказался в 2011 году на чемпионате Европы. Всего же в национальной сборной он провел 28 игр, заработав 204 очка.