Самойленко покинул казанский «Зенит»
Центральный блокирующий Алексей Самойленко принял решение покинуть казанский «Зенит». 34-летний волейболист уже попрощался с клубом.
— Спасибо за эти 3 года, — написал Самойленко в Twitter. — А особенно за 2017! Спасибо всем парням и административному персоналу, доктору, массажистам, а также болельщикам! В таком коллективе было очень приятно работать! Это были незабываемые эмоции.
Алексей Самойленко объявил о своем уходе из @volleyzenit?— VolleyballVFV (@volleyballvfv) April 8, 2020
«Спасибо за эти 3 года?? А особенно за 2017! Спасибо всем парням и административному персоналу, доктору, массажистам,а также болельщикам!!! В таком коллективе было очень приятно работать! Это были незабываемые эмоции!» pic.twitter.com/rqXNkOWAxn
Вместе с «Зенитом» Самойленко выиграл клубный чемпионат мира-2017 и вошел в символическую сборную турнира.