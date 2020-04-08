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Самойленко покинул казанский «Зенит»

12:35
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Центральный блокирующий Алексей Самойленко принял решение покинуть казанский «Зенит». 34-летний волейболист уже попрощался с клубом.

— Спасибо за эти 3 года, — написал Самойленко в Twitter. — А особенно за 2017! Спасибо всем парням и административному персоналу, доктору, массажистам, а также болельщикам! В таком коллективе было очень приятно работать! Это были незабываемые эмоции.

Вместе с «Зенитом» Самойленко выиграл клубный чемпионат мира-2017 и вошел в символическую сборную турнира.

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