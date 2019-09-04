Экс-главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо возглавил «Зенит», информирует пресс-служба питерского клуба.

Саммелвуо работал в «Кузбассе» с сезона-2016/17. За время работы в клубе под руководством финского специалиста «Кузбасс» завоевал серебряные медали Кубка России (2017), дебютировал в Кубке ЕКВ, где дошел до полуфинала, и впервые в истории клуба стал чемпионом России.

Финский тренер сейчас возглавляет мужскую сборную России по волейболу. С национальной командой он выиграл в текущем сезоне Лигу наций и квалификационный турнир на Олимпиаду-2020 в Токио.