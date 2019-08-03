Саммельвуо еще не подписал контракт с "Зенитом"

Контракт главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо с петербургским "Зенитом" пока не подписан. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Ранее появилась информация, что Саммельвуо со следующего сезона станет главным тренером петербургского "Зенита". 43-летний финский специалист имеет действующий контракт с "Кузбассом", который в сезоне-2018/19 привел к чемпионству.

- Знаю, что петербургский "Зенит" ведет переговоры с Туомасом, но вот чем они закончатся, я не в курсе, - цитирует ТАСС Шевченко. - Мы находимся в контакте с тренером и "Зенитом", контролируем эту ситуацию. Насколько я знаю, контракт еще не подписан.

Саммельвуо с 2016 года возглавляет кемеровский "Кузбасс". Ранее он возглавлял сборную Финляндии. С 2019 года стал главным тренером сборной России. Национальная команда под руководством финского специалиста стала победителем Лиги наций.