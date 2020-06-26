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«Сахалин» продлил контракт с главным тренером Кошкиным

13:52
Александр Кошкин. Фото redyarsk.ru.
Александр Кошкин. Фото redyarsk.ru.

Женский волейбольный клуб «Сахалин» продлил контракт с главным тренером Александром Кошикиным до конца сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что клуб покидает Суперлигу в связи с сокращением финансирования. В сезоне-2019/20, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, «Сахалин» занял шестое место в турнирной таблице.

«Печально, что произошла такая ситуация, что «Сахалин» выбыл из Суперлиги, — сказал Кошкин. — Была проделана большая селекционная работа. Собранный нами состав, как минимум был не хуже предыдущего. Но надо смотреть вперед. Постараемся собрать боеспособную команду, которая будет бороться за самые высокие места в Высшей лиге «А».

Дополнительная информация:

http://oneteamsakhalin.com/all-news/aleksandr-koshkin-prodlil-kontrakt-s-psk-sakhalin

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