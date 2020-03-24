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Российским волейбольным клубам предложено распустить игроков до 30 апреля

14:03
Женское московское «Динамо». Фото vk.com/vldinamo
Женское московское «Динамо». Фото vk.com/vldinamo

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) разрешила клубам распустить игроков, чтобы те готовились в индивидуальном порядке из-за пандемии коронавируса.

— Клубам предложено до 30 апреля отпустить игроков, чтобы они тренировались по индивидуальному графику, — цитирует ТАСС генерального директора федерации Михаила Подлозного. — Во многих регионах тренировки уже отменены. Исключение составляют только «сборники», которые тренируются по индивидуальному и ранее составленному плану.

Ранее ВФВ объявила о приостановке всех турниров до особого распоряжения.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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