Российские волейболисты планируют начать сборы в июле

Сборные России по волейболу планируют начать тренировочные сборы в июле, информирует ТАСС.

— Мы всегда находились на базах в Новогорске, Анапе. Для нас оптимальным было бы открытие нашей базы. Планируем начать сборы в июле, — сказал генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

Министр спорта Олег Матыцин ранее отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое», а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.