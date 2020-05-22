Российские волейболисты планируют начать сборы в июле
21:13
Сборные России по волейболу планируют начать тренировочные сборы в июле, информирует ТАСС.
— Мы всегда находились на базах в Новогорске, Анапе. Для нас оптимальным было бы открытие нашей базы. Планируем начать сборы в июле, — сказал генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
Министр спорта Олег Матыцин ранее отметил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и «Озеро Круглое», а с 1 июня — четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
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