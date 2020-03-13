Российские волейболисты изменят план подготовки к Олимпиаде из-за переноса Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу поменяет план подготовки к Олимпиаде в Токио из-за переноса Лиги наций.

— Международная федерация волейбола старается обезопасить людей. Коронавирус — такое массовое заболевание, которое легко подхватить, лучше сейчас поберечься, — цитирует генерального менеджера национальной команды Сергея Тетюхина РИА «Новости». — Сейчас в нескольких европейских странах очаги этого вируса, поэтому FIVB приняла правильное решение во благо здоровья. Сейчас и Олимпийские игры под большим вопросом. Теперь сборной России придется менять план подготовки, мы остались без игровой практики, но все в равных условиях. Будем договариваться о товарищеских матчах, спарринг-партнеры в любом случае всем сборным нужны.

Летние Олимпийские игры состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа.