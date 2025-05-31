Маркова: «Уровень студенческого волейбола в Америке примерно такой же, как у нас в молодежке»

Доигровщица Марина Маркова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему после выступления за молодежную команду «Ленинградки» на 4 года поехала учиться в США. На данный момент Маркова является одним из лидеров действующего чемпиона Турции «Вакыфбанка».

— Ты начинала карьеру в родном городе. Почему после молодежной команды «Ленинградки» не было логичного продолжения в основную команду?

— В 11 классе мы были на сборах в Монино, где тренер волейбольной команды американского университета Леонид Елин присмотрел меня. Поступило предложение, чтобы играть и учиться в США. На тот момент это было самым правильным решением. Просто у нас такой тренд, что если ты идешь в профессиональный спорт, то тебе тяжело получить хорошее образование. В большинстве случаев атлеты идут учиться на тренеров или что-то связанное со спортом. Уровень студенческого волейбола в Америке примерно такой же, как у нас в молодежке. Даже не знаю, кто был бы сильнее. Поэтому мой выбор включал два важных для меня аспекта: и образование, и волейбол.

— Но если бы ты осталась в молодежке «Ленинградки», то, наверное, через год играла уже в основе. А в итоге шла к профессиональному волейболу 4 года.

— Возможно.

— Насколько я узнал, тренер Леонид Елин из Узбекистана. Как он тебя убедил?

— Думаю, что сам факт того, что он русскоговорящий, был главной причиной для разрешения моих родителей, чтобы уезжать в Америку. Мне было 17, у меня на тот момент не было сильного знания английского. А тут родители могли бы с ним контактировать и получать какую-то информацию обо мне через него. Их это успокоило.

— Уезжала с мыслью, что после университета продолжишь профессиональную спортивную карьеру или же рассматривала профессию, не связанную с волейболом?

— С самого начала было понимание, что пойду после университета играть профессионально. Но образование было важно. Профессиональные спортсмены склонны к травмам. Бывают случаи, что они могут повлиять на карьеру и ее окончание. Для этого нужно иметь план Б. Но этот план Б состоял не в том, чтобы уйти из спорта и работать по образованию после окончания университета, а уйти работать после окончания волейбольной карьеры, — сказала Маркова «СЭ».