Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Уведомления
Главная
Волейбол
Россия

Маркова: «Уровень студенческого волейбола в Америке примерно такой же, как у нас в молодежке»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Доигровщица Марина Маркова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему после выступления за молодежную команду «Ленинградки» на 4 года поехала учиться в США. На данный момент Маркова является одним из лидеров действующего чемпиона Турции «Вакыфбанка».

— Ты начинала карьеру в родном городе. Почему после молодежной команды «Ленинградки» не было логичного продолжения в основную команду?

— В 11 классе мы были на сборах в Монино, где тренер волейбольной команды американского университета Леонид Елин присмотрел меня. Поступило предложение, чтобы играть и учиться в США. На тот момент это было самым правильным решением. Просто у нас такой тренд, что если ты идешь в профессиональный спорт, то тебе тяжело получить хорошее образование. В большинстве случаев атлеты идут учиться на тренеров или что-то связанное со спортом. Уровень студенческого волейбола в Америке примерно такой же, как у нас в молодежке. Даже не знаю, кто был бы сильнее. Поэтому мой выбор включал два важных для меня аспекта: и образование, и волейбол.

— Но если бы ты осталась в молодежке «Ленинградки», то, наверное, через год играла уже в основе. А в итоге шла к профессиональному волейболу 4 года.

— Возможно.

— Насколько я узнал, тренер Леонид Елин из Узбекистана. Как он тебя убедил?

— Думаю, что сам факт того, что он русскоговорящий, был главной причиной для разрешения моих родителей, чтобы уезжать в Америку. Мне было 17, у меня на тот момент не было сильного знания английского. А тут родители могли бы с ним контактировать и получать какую-то информацию обо мне через него. Их это успокоило.

— Уезжала с мыслью, что после университета продолжишь профессиональную спортивную карьеру или же рассматривала профессию, не связанную с волейболом?

— С самого начала было понимание, что пойду после университета играть профессионально. Но образование было важно. Профессиональные спортсмены склонны к травмам. Бывают случаи, что они могут повлиять на карьеру и ее окончание. Для этого нужно иметь план Б. Но этот план Б состоял не в том, чтобы уйти из спорта и работать по образованию после окончания университета, а уйти работать после окончания волейбольной карьеры, — сказала Маркова «СЭ».

Марина Маркова.«Меня сравнивают с правительницей Хюррем Султан. С одной стороны, приятно, с другой — смешно». Интервью волейболистки Марины Марковой
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Волейбол
Марина Маркова
Читайте также
Кузнецов не прижился и в «Сибири». Что теперь делать звездному форварду?
«Реал» торопит УЕФА с делом Негрейры. Могут ли «Барселону» отстранить от Лиги чемпионов?
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
Популярное видео
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Командир судна в Арктике — в подкасте Ксении Шойгу
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
«Динамо» не может выбиться в лидеры. Марченко обменян
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
В Казахстане недовольны «Барысом», Набоков отправлен в АХЛ
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Волейболистка Маркова рассказала о первых тренировках со сборной России

Волейболистка Маркова объяснила, почему выбрала психологию в американском университете
Новости
RSS RSS
Все новости