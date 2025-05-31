Волейболистка Маркова — о матче с Сербией: «Хочется показать, что если мы вернемся, то не просто так, а за победой»

Российская доигровщица Марина Маркова в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями перед товарищеским матчем против сборной Сербии, который пройдет в рамках Кубка Первого канала в Белграде 31 мая. Для 24-летней Марковой это будет дебютная встреча за национальную команду России.

— Что ждешь от матча с Сербией?

— Нахождения системы игры, так как сборная достаточно обновленная. Помимо этого, жду настрой от команды. То есть не просто собрались поиграть, а настроиться на победу, чтобы показать, что если мы вернемся, то вернемся не просто так, а за победой.

— Волнуешься перед дебютом?

— Несильно. Я уже играла против девочек, которые будут в сборной Сербии: Куртагич, Узелац. Поэтому нет сильного волнения, — сказала Маркова «СЭ».