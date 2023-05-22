Мусэрский выиграл клубный чемпионат Азии в составе «Сантори» и стал MVP турнира

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский одержал победу в клубном чемпионате Азии в составе японского клуба «Сантори».

Олимпийский чемпион в составе сборной России также стал самым ценным игроком турнира.

Клубный чемпионат Азии проходит в Бахрейне. В финале турнира «Сантори» обыграл индонезийский «Джакарта Бхаянкара Пресиси» со счетом 3-1.

34-летний Мусэрский выступает за команду с 2018 года. 14 мая стало известно, что он продлил контракт с клубом на 1 год.