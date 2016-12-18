02:09 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Роман Яковлев: "Сегодня была игра ошибок – кто наошибался меньше, тот и выиграл"

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Тренер московского "Динамо" Роман Яковлев после поражения от "Белогорья" (1:3) в матче за третье место кубка России посетовал на ошибки. По его словам, сказалось усталость. 

Игра была равная, но сказалась усталость от продолжительного турнира, и вчерашнее поражение не добавило эмоций. Сегодня была игра ошибок – кто наошибался меньше, тот и выиграл, - цитирует Яковлева официальный сайт Всероссийской федерация волейбола. - Обидно проигрывать матч за третье место, но получилось так, как получилось. Во всех элементах было очень много ошибок – это и стало причиной сегодняшней неудачи.


 

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/

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