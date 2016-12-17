16:18 17 декабря | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Роман Яковлев: "Не стал бы делать глобальных выводов из выступления московского "Динамо" в Кубке России"

0
0
0

Тренер московского "Динамо" Роман Яковлев считает, что не стоит делать глобальных выводов из выступления команды в Кубке России. Динамовцы неудачно выступили в "Финале шести", проиграв в матче за третье место "Белогорью" (1:3).

– За последние две недели мы обыграли и (новосибирский) "Локомотив", и "Белогорье" в чемпионате России, – цитирует "Р-Спорт" Яковлева. – Да, первый матч в "Финале шести" у нас не сложился – проиграли в напряженной борьбе "Белогорью" со счетом 2-3. Была сложная игра с казанским "Зенитом" (0-3), проиграли лидеру чемпионата. Да, такое бывает. Я бы не стал делать глобальных далеко идущих выводов по этому результату.

Да, неудачно прошел турнир, но на этом жизнь не заканчивается. Рано или поздно любая серия прерывается.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/volleyball/20161217/1113876726.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ