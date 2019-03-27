Рифелли может стать помощником Саммельвуо в тренерском штабе мужской сборной России

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко сообщил, что итальянец Клаудио Рифелли является одним из кандидатом в тренерский штаб мужской сборной России, информирует ТАСС.

Ранее стало известно, что новым главным тренером мужской сборной России стал финский специалист Туомас Саммельвуо.

– Кандидатура Рифелли рассматривается в тренерский штаб сборной. Что касается Алексея Вербова, то он уже точно возглавит вторую национальную команду, – цитирует Шевченко ТАСС.

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