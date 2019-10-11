«Протон» одолел «Динамо», «Заречье-Одинцово» победило «Ленинградку»

Стартовал первый тур женской суперлиги. «Протон» на своей площадке на тай-брейке одолел московское «Динамо», а «Ленинградка» на выезде уступила команде «Заречье-Одинцово».

Волейбол

Россия. Женщины. Суперлига

1-й тур

Протон (Саратов) — Динамо М (Москва) — 3:2 (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 15:13)

11 октября.

Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:17, 25:21, 25:21)

11 октября.