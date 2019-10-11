«Протон» одолел «Динамо», «Заречье-Одинцово» победило «Ленинградку»
19:34
Стартовал первый тур женской суперлиги. «Протон» на своей площадке на тай-брейке одолел московское «Динамо», а «Ленинградка» на выезде уступила команде «Заречье-Одинцово».
Волейбол
Россия. Женщины. Суперлига
1-й тур
Протон (Саратов) — Динамо М (Москва) — 3:2 (25:23, 26:24, 19:25, 19:25, 15:13)
11 октября.
Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:17, 25:21, 25:21)
11 октября.
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