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«Протон» на тай-брейке победил «Енисей»

20:01
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Волейболистки «Протона» обыграли красноярский «Енисей» в матче женской Париматч суперлиги со счетом 3:2.

«Протон» оборвал серию из семи поражений подряд (чемпионат плюс Кубок России).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

Протон (Саратов) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (25:17, 25:20, 23:25, 22:25, 15:9)

Спарта (Нижний Новгород) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (25:17, 23:25, 26:24, 25:19)

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