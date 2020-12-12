«Протон» на тай-брейке победил «Енисей»
20:01
Волейболистки «Протона» обыграли красноярский «Енисей» в матче женской Париматч суперлиги со счетом 3:2.
«Протон» оборвал серию из семи поражений подряд (чемпионат плюс Кубок России).
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
15-й тур
Протон (Саратов) — Енисей (Красноярск) — 3:2 (25:17, 25:20, 23:25, 22:25, 15:9)
Спарта (Нижний Новгород) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:1 (25:17, 23:25, 26:24, 25:19)
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