«Протон» на тай-брейке обыграл «Минчанку» в матче женской суперлиги

Волейболистки «Протона» одержали победу над «Минчанкой» в матче 23-го тура женской суперлиги по волейболу. Встреча, состоявшаяся в Саратове, завершилась победой «Протона» на тай-брейке.

В турнирной таблице «Протон» с 39 очками занимает шестое место. У «Минчанки» 18 очков и 13-я позиция.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (10:25, 21:25, 23:25)

29 марта.

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 25:20, 15:11)

29 марта.