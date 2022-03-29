«Протон» на тай-брейке обыграл «Минчанку» в матче женской суперлиги
Волейболистки «Протона» одержали победу над «Минчанкой» в матче 23-го тура женской суперлиги по волейболу. Встреча, состоявшаяся в Саратове, завершилась победой «Протона» на тай-брейке.
В турнирной таблице «Протон» с 39 очками занимает шестое место. У «Минчанки» 18 очков и 13-я позиция.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
16-й тур
Заречье-Одинцово (Московская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (10:25, 21:25, 23:25)
29 марта.
Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 25:20, 15:11)
29 марта.
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