Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

29 марта, 20:24

«Протон» на тай-брейке обыграл «Минчанку» в матче женской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Волейболистки «Протона» одержали победу над «Минчанкой» в матче 23-го тура женской суперлиги по волейболу. Встреча, состоявшаяся в Саратове, завершилась победой «Протона» на тай-брейке.

В турнирной таблице «Протон» с 39 очками занимает шестое место. У «Минчанки» 18 очков и 13-я позиция.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 0:3 (10:25, 21:25, 23:25)

29 марта.

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 3:2 (25:22, 18:25, 16:25, 25:20, 15:11)

29 марта.

ВК Заречье-Одинцово
ВК Протон
ВК Уралочка-НТМК
0
Читайте также
«Тренер тянула за купальник с такой силой, что он врезался гимнастке между ягодиц». Как в Канаде издевались над спортсменками
Добившаяся исключения сборной России Польша вышла на чемпионат мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Енисей» в трех сетах
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости