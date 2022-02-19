«Локомотив» обыграл «Протон» в матче чемпионата России и занимает первое место

В матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин «Локомотив» из Калининградской области победил «Протон» (3:1).

Счет в партиях — 11:25, 25:21, 25:16, 25:23 в пользу гостей. «Локомотив» набрал 42 очка и занимает первое место.

«Енисей» дома уступил «Динамо-Метар» (2:3). «Ленинградка» победила «Спарту» (3:0).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

19-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 2:3 (25:27, 22:25, 25:17, 25:22, 11:15)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:23, 25:18, 25:18)

«Протон» (Саратов) — «Локомотив» К (Калининградская область) — 1:3 (25:11, 21:25, 16:25, 23:25)