Прокуратура организует проверку сообщения о долгах по зарплате игрокам и тренерам «Динамо-Метар»

По поручению исполняющего обязанности прокурора Челябинской области прокуратурой организована проверка по опубликованной в СМИ информации о задолженности по заработной плате перед игроками и тренерами женского клуба «Динамо-Метар», сообщает официальный сайт организации.

В волейбольном клубе образовались долги по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом, которые к декабрю этого года составят 41 миллион рублей. В настоящее время директор клуба Владимир Пахомов снят с должности, в качестве нового топ-менеджера в клуб приглашен известный в прошлом баскетболист Виталий Носов, задачей которого стоит наведение порядка в организации клуба.