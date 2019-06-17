Представлен новый формат проведения Суперлиги на сезон-2019/2020

На заседании Президиума ВФВ утвердили формат проведения чемпионатов России сезона-2019/2020 среди мужских и женских команд Суперлиги, информирует официальный сайт турнира.

Главная особенность нового формата – разделение команд на подгруппы на предварительном этапе.

Для мужчин соревнование будет выглядеть следующим образом:

– Участвуют 14 команд;

– На предварительном этапе 2 подгруппы по 7 команд. Участник играет по 2 матча с соседями по подгруппе, по 1 матчу – с клубами из другой подгруппы. Всего каждая команда на этом этапе проводит 19 игр;

– Турнирная таблица ведется общая. Победители подгрупп напрямую выходят в "Финал Шести". Команда с лучшими показателями на предварительном этапе получает преимущественное право быть хозяином "Финала Шести". Клубы, финишировавшие на позициях с 3-ю по 10-ю, играют "Раунд Плей-офф" за право выступить в "Финале Шести" в парах по схеме "3-10, 4-9, 5-8, 6-7".

Для женщин:

– Участвуют 12 команд;

– Чемпионат России носит статус Открытого в связи с выступлением команды "Минчанка" (Минск, Белоруссия);

– На предварительном этапе 2 подгруппы по 6 команд. Участник играет по 2 матча с соседями по подгруппе, по 1 матчу – с клубами из другой подгруппы. Всего каждая команда на этом этапе проводит 16 игр;

– Турнирная таблица ведется общая. Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, продолжают борьбу за медали в плей-офф.