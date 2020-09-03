Звезда российского волейбола Татьяна Кошелева в большом разговоре с «СЭ» рассказала о сложностях восстановления после перенесенных операций.

— Меня шесть раз оперировали, от меня тогда отвернулись люди, с которыми мы были бок о бок. Неприятно? Неприятно в 21 год, а в 30 я отношусь к этому спокойно. 90 процентам людей ты в принципе неинтересен. Никто из них тебе ничего не должен. Случилась травма — поддержки не жди, даже от своих. Я на себе это несколько раз почувствовала. Да, мне писали люди со всего мира, и я, конечно, им благодарна. Меня много раз поднимала моя воля, вера и любовь к своему волейболу! Я сейчас в сборной в том числе и потому, что люблю это ощущение. Серджио Бузато классную метафору привел: «Форма сборной — форма супермена». Я согласна. Как можно не вернуться в эту форму? (Дмитрий Кузнецов)

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