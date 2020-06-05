Полетаев подписал контракт с петербургским «Зенитом»
14:55
Диагональный Виктор Полетаев перешел в петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.
Прошедший сезон 24-летний игрок провел за кемеровский «Кузбасс».
— Очень рад, что в предстоящем сезоне буду выступать за такую сильную команду, как петербургский «Зенит», — цитирует Полетаева официальный сайт клуба. — С нетерпением жду начала сезона и встречи с петербургскими болельщиками. Нам очень нужна будет поддержка зрителей для решения самых амбициозных задач. Постараюсь принести максимум пользы клубу.
Дополнительная информация:
https://vczenit-spb.ru/club-news/05-06-2020-viktor-poletaev-v-zenite/
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