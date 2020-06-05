Полетаев подписал контракт с петербургским «Зенитом»

Диагональный Виктор Полетаев перешел в петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.

Прошедший сезон 24-летний игрок провел за кемеровский «Кузбасс».

— Очень рад, что в предстоящем сезоне буду выступать за такую сильную команду, как петербургский «Зенит», — цитирует Полетаева официальный сайт клуба. — С нетерпением жду начала сезона и встречи с петербургскими болельщиками. Нам очень нужна будет поддержка зрителей для решения самых амбициозных задач. Постараюсь принести максимум пользы клубу.