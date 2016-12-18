02:41 | ВОЛЕЙБОЛ — Россия

Пламен Константинов: "Зенит" - сильнейшая команда на сегодня"

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Главный тренер "Локомотива" Пламен Константинов после поражения от "Зенита" (1:3) в матче "Финала шести" Кубка России отметил силу соперника. По словам наставника, подопечные нервничали.

– Начало партий были очень ровные, интересные. Потом по одному и тому же сценарию в какой-то момент "Зенит" делал отрыв и держал его до конца, – цитирует Константинова volley.ru​. - Мы выдержали только третью партию. Я считаю, что у нас были моменты, но мы нервничали больше, чем нужно, и не воспользовались моментами, которые могли бы поставить под давление "Зенит". То, что "Зенит" выиграл Кубок – это реальность российского волейбола, это сильнейшая команда на сегодня. Будем стараться шаг за шагом приближаться к "Зениту".

– Вас сегодня зал поддерживал больше, чем соперника…

– Аутсайдеров всегда поддерживают больше. Это нормально. Зрителям хотелось посмотреть больше волейбола, в этом плане все понятно.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/news/2/p1/15083/

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