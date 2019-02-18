Питерский "Зенит" избежал штрафа в 200 тысяч за отсутствие видеоповторов в игре суперлиги

"Зенит" из Санкт-Петербурга избежал штрафа в 200 тысяч рублей, сообщает "Бизнес online". В матче суперлиги между "Зенитом" и "Факелом"​ не работала обязательная по регламенту турнира система видеоповторов. Перед началом встречи главных тренеров команд предупредили о техническом сбое. В итоге не обошлось без спорных эпизодов. В частности, в четвертом сете судьи при счете 11:11 не увидели касание антенны у доигровщика "Зенита" Ореола Камехо. После матча главный тренер "Факела" Камилло Плачи и капитан команды Игорь Колодинский выразили недовольство отсутствием повторов, которое влияло на ход игры.

За аналогичное нарушение сегодня на 200 тысяч были оштрафованы "Ярославич" и "Югра-Самотлор".

– Решение директората касается тех клубов, у которых нет полноценной системы видеопросмотров, пояснил заместитель гендиректора ВФВ Михаил Подлозный. – В Санкт-Петербурге система есть и она была протестирована. Всё работало в штатном режиме, но перед матчем произошел форс-мажор – технический сбой. По предварительным данным главный сервер перестал отвечать на команды, а итальянская головная фирма не смогла дистанционно решить проблему. К сожалению, технические сбои бывают у всех клубов, мы не можем автоматически применять штрафные санкции за это. Сегодня будем разбираться.