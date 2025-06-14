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Пискарев перешел из МВК МГТУ в «Кузбасс»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Доигровщик МВК МГТУ Иван Пискарев перешел в МВК «Кузбасс», сообщает Telegram-канал мужской волейбольной Пари Суперлиги.

В сезоне-2024/25 28-летний Пискарев в составе МГТУ набрал 224 очка: на его счету 24 эйса, 454 приема (52% позитивной доводки), 39% атак и 16 блоков.

В регулярном чемпионате Суперлиги сезона-2024/25 МГТУ набрал 10 очков в 28 матчах и занял 15-е место, не попав в плей-офф. «Кузбасс» с 38 очками занял девятое место и вышел в четвертьфинал Суперлиги, где в двух матчах уступил будущему чемпиону — казанскому «Зениту» (0:3, 0:3).

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Волейбол
ВК Кузбасс
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