Петербургский «Зенит» победил «Локомотив»

«Зенит» добился победы над новосибирским «Локомотивом» в матче мужской Париматч суперлиги. Встреча завершилась в четырех сетах.

В турнирной таблице «Зенит» располагается на 3-й строчке, новосибирский коллектив идет на 7-м месте.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 25:16)

24 ноября.