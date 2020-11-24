Петербургский «Зенит» победил «Локомотив»
21:38
«Зенит» добился победы над новосибирским «Локомотивом» в матче мужской Париматч суперлиги. Встреча завершилась в четырех сетах.
В турнирной таблице «Зенит» располагается на 3-й строчке, новосибирский коллектив идет на 7-м месте.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 25:16)
24 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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