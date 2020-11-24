Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Петербургский «Зенит» победил «Локомотив»

21:38
Теги:

«Зенит» добился победы над новосибирским «Локомотивом» в матче мужской Париматч суперлиги. Встреча завершилась в четырех сетах.

В турнирной таблице «Зенит» располагается на 3-й строчке, новосибирский коллектив идет на 7-м месте.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:21, 25:21, 19:25, 25:16)

24 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир