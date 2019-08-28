Песков прокомментировал ситуацию с изнасилованием несовершеннолетней волейболистки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил не осуждать всех полицейских из-за изнасилования их коллегами 17-летней волейболистки.

— Упомянутые случаи изнасилования отвратительны, но не надо связывать их с полицейскими — преступления совершают граждане (если их вина доказана судом), — приводит портал ura.ru слова Пескова. — И вот эти действия граждан против других граждан недопустимы. Тех, кто совершил такой поступок, должно ждать наказание.

Накануне следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней») в отношении двух сотрудников полиции Анапы. Потерпевшей стала волейболистка из Московской области, выступавшая на соревнованиях по пляжному волейболу.