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Сегодня, 14:30

Павел Тетюхин: «Уверен, что топ-5 команд России в еврокубках бы точно пошумели»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин в разговоре с «СЭ» заявил, что российские команды остались на прежнем высоком уровне, несмотря на отстранение от международных турниров.

— Остались ли российские клубы на прежнем высоком уровне?

— На мой взгляд, конечно, да. Топовые игроки из России, которые играли на международной арене, показывали, что они могут выигрывать трофеи. Иностранцы приезжают очень сильного олимпийского уровня. Уверен, что топ-5 команд, которые у нас вырисовываются, в еврокубках бы точно пошумели, брали бы трофеи и показывали классную игру. Не утверждаю, что зайдем и всех разорвем. Так легко нам, конечно, не будет. Но если брать некое облако силы, то там бы точно были российские клубы. У меня сомнений в этом нет, — сказал Тетюхин «СЭ».

Капитан &laquo;Белогорья&raquo; Павел Тетюхин. «Никогда не забудем, что мы из Белгорода». Интервью Павла Тетюхина

Весной 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Чемпионат мира-2022 среди мужских команд был перенесен из России в Польшу и Словению.

ВК Белогорье
Павел Тетюхин
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