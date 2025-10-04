Патрушев заявил, что волейбольные федерации готовы вернуть россиян на международные турниры

Помощник президента РФ, глава набсовета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев заявил, что Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) готовы вернуть российские команды и сборные к международным соревнованиям.

При этом политик отметил, что давление со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) мешает FIVB и CEV это сделать.

«Я хочу отметить, что у нас очень хорошие отношения с международными федерациями волейбола, и наша федерация волейбола там представлена очень серьезно. Руководство этих международных организаций говорит: «Мы бы с удовольствием имели Россию в качестве одного из игроков». Для них это интересно, потому что им тоже нужно, чтобы соревновательность повышалась, пока много зависит от МОК. Значит, эти международные организации находятся под давлением МОК и сами не в состоянии принять решение, но они готовы», — сказал в интервью телеканалу «Россия 1» Патрушев.

Российские волейбольные сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.