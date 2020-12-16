Парубец перенесла операцию на крестообразных связках
19:18
Нападающая «Уралочки-НТМК» и сборной России Ксения Парубец перенесла операцию на крестообразных связках коленного сустава, сообщает Twitter национальной команды.
Ксения Парубец удачно перенесла операцию на крестообразных связках коленного сустава и даже успела поболеть за @vc_uralochka ??— Сборная России? (@RusVolleyTeam) December 16, 2020
Желаем Ксюше скорейшего восстановления и возвращения в строй??#RusVolletTeam pic.twitter.com/fRWUUj3lAa
Пресс-служба сборной пожелала ей скорейшего восстановления и возвращения в строй. 26-летняя Ксения Парубец — чемпионка Европы 2015 года.
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