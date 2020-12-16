Парубец перенесла операцию на крестообразных связках

Ксения Парубец удачно перенесла операцию на крестообразных связках коленного сустава и даже успела поболеть за @vc_uralochka ??



Желаем Ксюше скорейшего восстановления и возвращения в строй??#RusVolletTeam pic.twitter.com/fRWUUj3lAa