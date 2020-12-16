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Новости   //    Волейбол   //    Россия

Парубец перенесла операцию на крестообразных связках

19:18
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Нападающая «Уралочки-НТМК» и сборной России Ксения Парубец перенесла операцию на крестообразных связках коленного сустава, сообщает Twitter национальной команды.

Пресс-служба сборной пожелала ей скорейшего восстановления и возвращения в строй. 26-летняя Ксения Парубец — чемпионка Европы 2015 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RusVolleyTeam

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