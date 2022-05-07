Определились пары 1/2 финала плей-офф мужской суперлиги по волейболу

Определились пары 1/2 финала плей-офф мужского чемпионата России по волейболу.

Казанский «Зенит» занял первое место в группе A и в 1/2 финала сыграет со второй командой группы Б — новосибирским «Локомотивом».

«Динамо» попало в плей-офф со второй строчки: соперником московской команды в полуфинале станет петербургский «Зенит», занявший первое место в группе A.

Полуфинальные матчи пройдут в Казани 9 мая, игра за третье место и финал состоятся 10 мая.