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Сегодня, 20:47

Определились пары 1/2 финала плей-офф мужской суперлиги по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент
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Определились пары 1/2 финала плей-офф мужского чемпионата России по волейболу.

Казанский «Зенит» занял первое место в группе A и в 1/2 финала сыграет со второй командой группы Б — новосибирским «Локомотивом».

«Динамо» попало в плей-офф со второй строчки: соперником московской команды в полуфинале станет петербургский «Зенит», занявший первое место в группе A.

Полуфинальные матчи пройдут в Казани 9 мая, игра за третье место и финал состоятся 10 мая.

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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